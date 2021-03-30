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Комаровский рассказал, как понять, что ребенку не хватает жидкости

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 09:59
Комаровский рассказал, как понять, что ребенку не хватает жидкости Фото: Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Комаровский рассказал, как понять, что организму не хватает жидкости. Причем некоторые признаки позволят определить дефицит воды даже у грудничка, но в целом они являются общими, как для взрослого, так и для ребенка.

Про симптомы нехватки воды в организме педиатр рассказал в личном Instagram-блоге.

Признаки нехватки жидкости в организме:

  • Человек испытывает сильную жажду.
  • Кожа и слизистые оболочки пересушены.
  • Мочеиспускание стало происходить реже, чем обычно.
  • Жаропонижающие могут не справляться с температурой (их эффективность снижается).
  • Ребенок плачет, но слез нет.

Комаровский рассказал, как понять, что ребенку не хватает жидкости

Фото: Симптомы обезвоживания у взрослого и ребенка

Ранее доктор Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии.

Отметим, что недавно педиатр рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.

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