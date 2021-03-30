Комаровский рассказал, как понять, что ребенку не хватает жидкости
Фото: Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)
Евгений Комаровский рассказал, как понять, что организму не хватает жидкости. Причем некоторые признаки позволят определить дефицит воды даже у грудничка, но в целом они являются общими, как для взрослого, так и для ребенка.
Про симптомы нехватки воды в организме педиатр рассказал в личном Instagram-блоге.
Признаки нехватки жидкости в организме:
- Человек испытывает сильную жажду.
- Кожа и слизистые оболочки пересушены.
- Мочеиспускание стало происходить реже, чем обычно.
- Жаропонижающие могут не справляться с температурой (их эффективность снижается).
- Ребенок плачет, но слез нет.
Фото: Симптомы обезвоживания у взрослого и ребенка
Ранее доктор Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии.
Отметим, что недавно педиатр рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.