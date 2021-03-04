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Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии

Новина українською → Четверг 04 марта 2021 08:00
Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский перечислил признаки пневмонии, при появлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.

По словам доктора Комаровского, развитие пневмонии можно заподозрить при наличии таких признаков:

  • Главным симптомом болезни стал кашель.
  • После улучшения состояние ухудшилось, либо любая простудная болезнь длится дольше семи дней.
  • Невозможно сделать глубокий вдох - при такой попытке начинается приступ кашля.
  • Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).
  • Возникает одышка при невысокой температуре тела.
  • При высокой температуре тела не помогают жаропонижающие (парацетамол или ибупрофен).

Комаровский добавил, что при таких признаках не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, но нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии

Симптомы пневмонии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее доктор Комаровский рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.

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