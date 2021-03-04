Комаровский назвал тревожные симптомы, которые указывают на развитие пневмонии
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)
Доктор Комаровский перечислил признаки пневмонии, при появлении которых необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Об этом знаменитый педиатр рассказал на своей странице в Instagram.
По словам доктора Комаровского, развитие пневмонии можно заподозрить при наличии таких признаков:
- Главным симптомом болезни стал кашель.
- После улучшения состояние ухудшилось, либо любая простудная болезнь длится дольше семи дней.
- Невозможно сделать глубокий вдох - при такой попытке начинается приступ кашля.
- Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).
- Возникает одышка при невысокой температуре тела.
- При высокой температуре тела не помогают жаропонижающие (парацетамол или ибупрофен).
Комаровский добавил, что при таких признаках не нужно ставить себе диагноз самостоятельно, но нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Симптомы пневмонии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Ранее доктор Комаровский рассказал, как неправильное купание ребенка может привести к серьезному отравлению.