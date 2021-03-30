Комаровський розповів, як зрозуміти, що дитині не вистачає рідини
Фото: Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)
Євген Комаровський розповів, як зрозуміти, що організму не вистачає рідини. Причому деякі ознаки дозволять визначити дефіцит води навіть у немовляти, але в цілому вони є загальними як для дорослого, так і для дитини.
Про симптоми нестачі води в організмі педіатр розповів в особистому Instagram-блозі.
Ознаки нестачі рідини в організмі:
- Людина відчуває сильну спрагу.
- Шкіра і слизові оболонки пересушені.
- Сечовипускання стало відбуватися рідше, ніж зазвичай.
- Жарознижуючі можуть не справлятися з температурою (їх ефективність знижується).
- Дитина плаче, але сліз немає.
Фото: Симптоми зневоднення у дорослого і дитини
Раніше доктор Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії.
Зазначимо, що нещодавно педіатр розповів, як неправильне купання дитини може призвести до серйозного отруєння.