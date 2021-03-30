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Комаровський розповів, як зрозуміти, що дитині не вистачає рідини

Новость на русском → Вівторок 30 березня 2021 09:59
Комаровський розповів, як зрозуміти, що дитині не вистачає рідини Фото: Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)
Автор: Світлана Мащенко

Євген Комаровський розповів, як зрозуміти, що організму не вистачає рідини. Причому деякі ознаки дозволять визначити дефіцит води навіть у немовляти, але в цілому вони є загальними як для дорослого, так і для дитини.

Про симптоми нестачі води в організмі педіатр розповів в особистому Instagram-блозі.

Ознаки нестачі рідини в організмі:

  • Людина відчуває сильну спрагу.
  • Шкіра і слизові оболонки пересушені.
  • Сечовипускання стало відбуватися рідше, ніж зазвичай.
  • Жарознижуючі можуть не справлятися з температурою (їх ефективність знижується).
  • Дитина плаче, але сліз немає.

Комаровський розповів, як зрозуміти, що дитині не вистачає рідини

Фото: Симптоми зневоднення у дорослого і дитини

Раніше доктор Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії.

Зазначимо, що нещодавно педіатр розповів, як неправильне купання дитини може призвести до серйозного отруєння.

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