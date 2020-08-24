Комаровский рассказал, поможет ли вакцинация от гриппа при COVID-19

Евгений Комаровский дал ответ на популярный вопрос и рассказал, может ли вакцина от гриппа может помочь при COVID-19. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Instagram.

"Детей" у них не будет. Это - разные вирусы с разными цепочками РНК. Может быть совместная инфекция, то есть одновременное заболевание тем и тем - это возможно, и никому не надо", - прокомментировал врач.

Также Евгений Комаровский сообщил, что у желающих привиться пораньше, такой возможности может не быть. Это обусловлено рядом факторов, включая тот, что в продажу вакцина поступает не раньше осени.

"Но я искренне сомневаюсь, что у вас получится вакцинироваться от гриппа раньше. Какой вирус гриппа будет у нас осенью, это теоретически становится более-менее понятно только в марте-апреле. И только тогда ВОЗ дает прогноз, какие вирусы будут осенью, и только после этого в мае-июне запускается процесс подготовки вакцины, которая поступает в продажу не раньше конца августа. А в моей стране она никогда не бывает раньше конца сентября", - отметил доктор.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, лучше соблюдать ряд правил. По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот, соблюдайте правила респираторной гигиены, а при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.

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