Комаровский рассказал, поможет ли лук и чеснок от вирусов

Доктор Комаровский заявил, что в сезон простудных заболеваний на вероятность заболеть ОРВИ ни коем образом не влияют никакие капли-кремы-мази с интерфероном, продукты пчеловодства и лук с чесноком.

Об этом Евгений Комаровский сообщил в Instagram .

По словам педиатра, детей от болезней не спасут расставленные по помещениям блюдца с нарезанным луком.

Кроме того, насыщенный запах лука только увеличивает количество мокроты, провоцирует кашель и спазм бронхов.

Также Комаровский раскритиковал так называемые «блокаторы вирусов», которые сейчас часто рекламируют. По его словам - это очередные "фуфломицины".

"Их отличие от ожерелья из леопардовых зубов состоит лишь в том, что леопардовые зубы - это вместилище доброго духа, якобы способного отогнать злой дух болотной лихорадки, а "блокатор вируса" - вместилище диоксида хлора, якобы способного отогнать вирус гриппа", - отметил врач.