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Комаровський розповів, чи допоможе цибуля і часник від вірусів

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П'ятниця 05 листопада 2021 08:31
Комаровський розповів, чи допоможе цибуля і часник від вірусів Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський заявив, що в сезон простудних захворювань на ймовірність захворіти ГРВІ жодним чином не впливають ніякі краплі-креми-мазі з інтерфероном, продукти бджільництва і цибуля з часником.

Про це Євгеній Комаровський повідомив в Instagram.

За словами педіатра, дітей від хвороб не врятують розставлені по приміщеннях блюдця з нарізаною цибулею.

Крім того, насичений запах цибулі тільки збільшує кількість мокротиння, провокує кашель і спазм бронхів.

Також Комаровський розкритикував так звані "блокатори вірусів", які зараз часто рекламують. За його словами - це чергові "фуфломіцини".

"Їх відмінність від намиста з леопардових зубів полягає лише в тому, що леопардові зуби - це вмістилище доброго духу, нібито здатного відігнати злий дух болотної лихоманки, а "блокатор вірусу" - вмістилище діоксиду хлору, нібито здатного відігнати вірус грипу", - зазначив лікар.

Нагадаємо, Комаровський пояснив, чому локадун для школярів це погано і як їх повернути за парти. За словами експерта, це сильний удар по їхньому здоров'ю, психіці та вмінням комунікувати.

Раніше Комаровський розповів, що робити, коли дитина ходить в садок і часто хворіє. Відомий педіатр також зазначив, на що в такому випадку батькам необхідно звернути увагу в першу чергу.

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Євген Комаровський
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