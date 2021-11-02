Комаровський розповів, чому штам "Дельта" так швидко поширюється

Доктор Комаровський назвав причину того, що коронавірус штаму "Дельта" почав швидко поширюватися, попри на всі методи профілактики та вакцинацію. Він пояснив, чому більшість способів знизити масове поширення вірусу не допомагають.

Про це Євген Комаровський розповів у студії програми " Підсумки місяця з доктором Комаровським "на телеканалі "Україна 24".

Як пояснив фахівець, вакцинація на сьогодні є найефективнішим методом профілактики коронавірусу, але знизити рівень захворюваності вона не допомогла не тільки через небажання українців робити щеплення. Найбільша помилка - недотримання інших методів протидії коронавірусної інфекції.

"Цей штам дуже заразний, на відміну від інших типів коронавірусу, може передаватися з потоками повітря. Тому, крім вакцинації, дуже важливо постійно провітрювати приміщення. Те ж стосується громадського транспорту - всі автобуси або трамваї повинні після того, як висадили пасажирів, відстоятися хвилин 15 з відритими вікнами", - розповів Євген Комаровський.

Він додав, що є хороший спосіб контролювати норму рівня кисню в приміщенні та виявляти, чи є ризик зараження штамом "Дельта" – це поставити датчик вуглекислого газу.

Якщо рівень газу в приміщенні дуже високий, то це означає, що там погана вентиляція. А відповідно, ризик зараження дуже високий. Такі прилади варто ставити в школах, дитячих садах і великих приміщеннях.

Якщо прилад покаже 1500 РРМ (кількість частинок CO2 на мільйон частинок в повітрі), то ще терпимо. Якщо більше - то потрібно терміново провітрити приміщення і вивести дітей на повітря. Норма – 1000 РРМ при температурі +22 градуси та вологості - 40-60%.