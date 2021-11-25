Комаровський розповів, чи потрібно при ГРВІ лежати в ліжку

Якщо ви захворіли на ГРВІ - вам краще не ходити на роботу і в людні місця, але залишатися при цьому вдома в ліжку - необов'язково.

Про це повідомив заслужений лікар доктор Комаровський на телеканалі "Україна".

Як лікувати ГРВІ

Для лікування ГРВІ людині потрібне свіже і вологе повітря, багато пиття і теплий одяг. Не потрібно закривати всі вікна і лежати в ліжку, якщо ви відчуваєте себе нормально. Такі принципи лікування озвучує медик.

Якщо вам дуже погано - прийміть парацетамол або ібупрофен.

"При ГРВІ, а також при будь-яких хворобах дихальних шляхів, якщо ви перебуваєте в горизонтальному положенні, то це дуже сильно впливає на обсяг дихальних рухів. Тобто легені в горизонтальному положенні розправляються набагато менше і тому дихати важче", - повідомив лікар.

За словами Комаровського, коли людина постійно змінює положення тіла і дихає на повні груди, а не лежить, одужання приходить набагато швидше.

"Коли немає постільного режиму, тоді ймовірність ускладнень, пов'язаних з недостатньою вентиляцією легенів, набагато менше", - зазначив медик.

Не ходіть на роботу при ГРВІ

Якщо у вас ГРВІ, то постільний режим не потрібен, але на роботу ходити не варто, щоб не заразити оточуючих. Не піддавайте людей ризику захворіти, уточнює Комаровський.