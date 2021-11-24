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Комаровский рассказал, какое отношение имеет лук и чеснок к профилактике ОРВИ и COVID

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Среда 24 ноября 2021 12:12
Комаровский рассказал, какое отношение имеет лук и чеснок к профилактике ОРВИ и COVID Фото: Комаровский рассказал про профилактику ОРВИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Употребление лука и чеснока в качестве профилактики ОРВИ не имеет под собой доказательной базы.

Об этом сообщил заслуженный врач и ведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

"Профилактика ОРВИ - это отсутствие контакта с человеком, который может вас заразить инфекцией", - сообщил врач.

Медик напомнил, что чаще всего люди заражаются вирусами в закрытых помещениях, где нет нормального проветривания и вентиляции.

"В таком помещении мы рискуем заболеть от человека, у которого сопли, то есть он является заразным", - отметил Комаровский.

Доктор сообщил, что употребление лука и чеснока никакого отношения к профилактике ОРВИ и коронавируса не имеет.

"Если вы думаете, что наевшись чеснока или лука - к вам вирус не прицепиться, то вы ошибаетесь", - сказал врач.

Комаровский подчеркнул, что если вам хочется есть лук и чеснок - то ешьте, но не забывайте, что это не убережет вас от болезней.

Как мы ранее писали, Комаровский назвал самые главные ошибки родителей в лечении антибиотиками детей.

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ОРВИ Доктор Комаровский
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