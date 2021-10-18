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Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при приеме антибиотиков

Автор: Анна Шиканова

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что нельзя делать, когда вы принимаете антибактериальные препараты при лечении заболеваний, вызванных различными бактериальными инфекциями.

Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам Комаровского, если вы принимаете антибиотики и вам стало легче, заканчивать назначенный курс лечения нельзя.

"Не прекращайте лечение антибиотиком сразу после того, как вам станет легче", - пишет педиатр.

Если это сделать, можно себе навредить.

"Это (досрочное прекращение лечения. - Ред.) увеличивает вероятность появления устойчивых бактерий", - добавил врач.

Какие инфекции не лечат антибиотиками?

Комаровский неоднократно подчеркивал, что при лечении вирусных инфекций (ОРВИ) антибиотики применять нельзя.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях", - написал в одном из недавних постов Комаровский.

При ОРВИ, по словам педиатра, нужно создать условия, при которых организм сам справится с болезнью. То есть, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. Не переедать и пить достаточное количество жидкости.

Ранее доктор Комаровский разнес миф о лечении простуды, рассказав, как делать ее нужно.

Также мы писали, что педиатр раскритиковал десяток аптечных средств, посоветовав не тратить деньги впустую.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский