Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при приеме антибиотиков

По словам Комаровского, если вы принимаете антибиотики и вам стало легче, заканчивать назначенный курс лечения нельзя.

"Не прекращайте лечение антибиотиком сразу после того, как вам станет легче", - пишет педиатр.

Если это сделать, можно себе навредить.

"Это (досрочное прекращение лечения. - Ред.) увеличивает вероятность появления устойчивых бактерий", - добавил врач.

Какие инфекции не лечат антибиотиками?

Комаровский неоднократно подчеркивал, что при лечении вирусных инфекций (ОРВИ) антибиотики применять нельзя.

"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях", - написал в одном из недавних постов Комаровский.

При ОРВИ, по словам педиатра, нужно создать условия, при которых организм сам справится с болезнью. То есть, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. Не переедать и пить достаточное количество жидкости.