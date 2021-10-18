Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при приеме антибиотиков
Доктор Евгений Комаровский рассказал, что нельзя делать, когда вы принимаете антибактериальные препараты при лечении заболеваний, вызванных различными бактериальными инфекциями.
Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.
По словам Комаровского, если вы принимаете антибиотики и вам стало легче, заканчивать назначенный курс лечения нельзя.
"Не прекращайте лечение антибиотиком сразу после того, как вам станет легче", - пишет педиатр.
Если это сделать, можно себе навредить.
"Это (досрочное прекращение лечения. - Ред.) увеличивает вероятность появления устойчивых бактерий", - добавил врач.
Какие инфекции не лечат антибиотиками?
Комаровский неоднократно подчеркивал, что при лечении вирусных инфекций (ОРВИ) антибиотики применять нельзя.
"Вирусные инфекции никогда и ни при каких обстоятельствах не лечатся антибиотиками, тем более в инъекциях", - написал в одном из недавних постов Комаровский.
При ОРВИ, по словам педиатра, нужно создать условия, при которых организм сам справится с болезнью. То есть, поддерживать режим прохладного воздуха, промывать нос солевыми растворами. Не переедать и пить достаточное количество жидкости.
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