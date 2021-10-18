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Комаровський розповів, що категорично не можна робити при прийомі антибіотиків

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Понеділок 18 жовтня 2021 07:31
Комаровський розповів, що категорично не можна робити при прийомі антибіотиків Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Євген Комаровський розповів, що не можна робити, коли ви приймаєте антибактеріальні препарати при лікуванні захворювань, викликаних різними бактеріальними інфекціями.

Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Комаровського, якщо ви приймаєте антибіотики й вам стало легше, закінчувати призначений курс лікування не можна.

"Не припиняйте лікування антибіотиком відразу після того, як вам стане легше", - пише педіатр.

Якщо це зробити, можна собі нашкодити.

"Це (дострокове припинення лікування. - Ред.) збільшує ймовірність появи стійких бактерій", - додав лікар.

Які інфекції не лікують антибіотиками?

Комаровський неодноразово підкреслював, що при лікуванні вірусних інфекцій (ГРВІ) антибіотики застосовувати не можна.

"Вірусні інфекції ніколи й ні за яких обставин не лікуються антибіотиками, тим більше в ін'єкціях", - написав в одному з недавніх постів Комаровський.

При ГРВІ, за словами педіатра, потрібно створити умови, при яких організм сам впорається з хворобою. Тобто, підтримувати режим прохолодного повітря, промивати ніс сольовими розчинами. Не переїдати та пити достатню кількість рідини.

Раніше доктор Комаровський розніс міф про лікування застуди, розповівши, як робити її потрібно.

Також ми писали, що педіатр розкритикував десяток аптечних засобів, порадивши не витрачати гроші даремно.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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