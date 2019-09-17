Комаровский рассказал, что категорически нельзя делать при остром бронхите

Доктор Комаровский рассказал о важном аспекте ухода за ребенком, который болеет бронхитом. Именитый педиатр опубликовал на своей Instagram-странице соответствующее видео.

В видеосовете педиатр рассказал, что при бронхите нельзя давать ребенку физические нагрузки, такие, как гимнастика, зарядка или даже массаж.

Но все это касается лишь времени, когда болезнь находится в остром периоде.

"Когда ребенку плохо, когда он задыхается - естественно никаких зарядок и никакой гимнастики не существует", - пишет педиатр.

Комаровский рассказал о бронхите и физических нагрузках ребенка (фото: pexels.com)

Но когда ребенок начинает восстанавливаться после болезни, то массаж, гимнастика, а особенно дыхательная - не только не помешают, но и будут полезными, считает педиатр.

Что касается диагноза "бронхиальная астма", то тут необходим особый подход к физическим нагрузкам.

"Для таких детей разработано множество комплексов дыхательной гимнастики, но, как вы понимаете, прямого отношения к лечению обструктивного бронхита это не имеет", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал о бронхите и физических нагрузках ребенка (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Стоит отметить, что ранее педиатр уже высказывался о том, когда ребенку ни в коем случае нельзя делать массаж.

К слову, доктор Комаровский расскзал, почему в нашей стране детям боятся давать холодную пищу и напитки. Педиатр дал рекомендации по поводу закаливания горла ребенка.