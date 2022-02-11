Комаровський зруйнував радянський міф про прикорм дитини: ніякого відношення до медичної науки

Доктор Комаровський продовжує відповідати на запитання українців, і зараз він розповів, з якого віку батьки повинні давати дитині прикорм.

Про це він повідав на своєму YouTube-каналі .

Відомий педіатр зазначив, що в переважній більшості випадків оптимальний початок прикорму - це вік 6 місяців. При цьому іноді допускається початок прикорму з 4 місяців.

Євген Комаровський також звернув увагу на те, що раніше була думка про те, що якщо в 6 місяців все в порядку і дитина отримує молочну суміш або материнське молоко, і у неї немає ніяких проблем, то багато лікарів допускали, що можна до 7-8 місяців не починати прикорм.

Зараз медична наука стверджує, що пізній початок прикорму провокує розвиток алергічних реакцій, пов'язаних з продуктами харчування.

"Саме вік 6 місяців є оптимальним для початку прикорму, і з точки зору того, як дитина це перенесе, як вона зможе це переварити. Саме початок в 6 місяців зменшує потенційний ризик алергії, пов'язаної з продуктами харчування", - підкреслив Комаровський.

Комаровський розповів, з якого віку давати дитині прикорм