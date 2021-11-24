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Комаровський розповів, яке відношення має цибуля і часник до профілактики ГРВІ та грипу

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Середа 24 листопада 2021 12:12
Комаровський розповів, яке відношення має цибуля і часник до профілактики ГРВІ та грипу Фото: Комаровський розповів про профілактику ГРВІ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вживання цибулі та часнику в якості профілактики ГРВІ не має під собою доказової бази.

Про це повідомив заслужений лікар і ведучий Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

"Профілактика ГРВІ - це відсутність контакту з людиною, яка може вас заразити інфекцією", - повідомив лікар.

Медик нагадав, що найчастіше люди заражаються вірусами в закритих приміщеннях, де немає нормального провітрювання і вентиляції.

"У такому приміщенні ми ризикуємо захворіти від людини, у якої соплі, тобто він є заразним", - зазначив Комаровський.

Доктор повідомив, що вживання цибулі та часнику ніякого відношення до профілактики ГРВІ та коронавірусу не має.

"Якщо ви думаєте, що наївшись часнику або цибулі - до вас вірус не причепитися, то ви помиляєтеся", - сказав лікар.

Комаровський підкреслив, що якщо вам хочеться їсти цибулю і часник - то їжте, але не забувайте, що це не вбереже вас від хвороб.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав найголовніші помилки батьків у лікуванні антибіотиками дітей.

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ОРВИ Доктор Комаровский
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