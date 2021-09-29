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Комаровский рассказал, что делать, если ребенок плохо встает утром

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Среда 29 сентября 2021 07:30
Комаровский рассказал, что делать, если ребенок плохо встает утром Доктор Комаровский рассказал, что делать, когда ребенку трудно просыпаться (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать, когда ребенка каждое утро трудно разбудить. В частности, он дал несколько действенных советов.

Об этом он рассказал в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна".

По словам врача, человек утром с тяжестью просыпается каждое утро, потому что не выспался. Обычно все из-за того, что мало времени было отведено для сна.

Что нужно сделать

Во-первых, необходимо изменить образ жизни ребенка таким образом, чтобы больше было отведено на ночной сон.

"Ну, то есть пойти спать пораньше, как право классическая рекомендация. Если вам не удается разбудить ребенка в 7:00, а он лег в 22:00, тогда давайте положим его в 21:00. Но, как обычно, то ребенок в такой час не ложится", - говорит Комаровский.

Поэтому, если ребенка трудно разбудить, то это значит, что вы накануне не правильно провели день. Важно таким образом откорректировать образ жизни ребенка, чтобы ко времени, которое удобно вам, ребенок захотел спать, для этого нужно:

  • уменьшить или исключить дневной сон;
  • увеличить в течение дня физические нагрузки и положить ребенка в такое время, когда вам удобно.

Однако, есть люди, которым после сна нужно время, чтобы прийти в себя, для этого каждое утро нужно:

  • физические нагрузки;
  • прохладный душ.

Ранее мы сообщали, стало известно, сколько стоит прием у доктора Комаровского.

Также мы писали, что Комаровский пережил клиническую смерть в отделении реанимации.

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