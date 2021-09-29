ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина погано встає вранці

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 07:30
Комаровський розповів, що робити, якщо дитина погано встає вранці Доктор Комаровський розповів, що робити, коли дитині важко просинатися (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Євген Комаровський розповів, що робити, коли дитину щоранку важко розбудити. Зокрема, він дав кілька дієвих порад.

Про це він розповів у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами лікаря, людина зранку з важкістю просинається кожного ранку, тому що не виспалась.Зазвичай все через те, що мало часу було відведено для сну.

Що потрібно зробити

По-перше, необхідно змінити спосіб життя дитини таким чином, щоб більше було відведено на нічний сон.

"Ну тобто піти спати раніше, як право класична рекомендація. Якщо вам не вдається розбудити дитину о 7:00, а він ліг о 22:00, тоді давайте покладемо його о 21:00. Але як зазвичай, то дитина о такій годині не лягає", - каже Комаровський.

Тому, якщо дитину важко розбудити, то це означає, що ви напередодні не правильно провели день. Важливо таким чином відкоригувати образ життя дитини, щоб до часу, яке зручний вам, дитина захотіла спати, для цього потрібно:

  • зменшити або виключити денний сон;
  • збільшити упродовж дня фізичні навантаження і покласти дитину в такий час, коли вам зручно.

Однак, є люди, яким після сну потрібен час, щоб прийти до тями, для цього кожного ранку потрібно:

  • фізичні навантаження;
  • прохолодний душ.

Раніше ми повідомляли, стало відомо, скільки коштує прийом у доктора Комаровскього.

Також ми писали, що Комаровський пережив клінічну смерть у відділенні реанімації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Комаровский
LITE
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 28 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати