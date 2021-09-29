Комаровський розповів, що робити, якщо дитина погано встає вранці

Доктор Євген Комаровський розповів, що робити, коли дитину щоранку важко розбудити. Зокрема, він дав кілька дієвих порад.

Про це він розповів у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами лікаря, людина зранку з важкістю просинається кожного ранку, тому що не виспалась.Зазвичай все через те, що мало часу було відведено для сну.

Що потрібно зробити

По-перше, необхідно змінити спосіб життя дитини таким чином, щоб більше було відведено на нічний сон.

"Ну тобто піти спати раніше, як право класична рекомендація. Якщо вам не вдається розбудити дитину о 7:00, а він ліг о 22:00, тоді давайте покладемо його о 21:00. Але як зазвичай, то дитина о такій годині не лягає", - каже Комаровський.

Тому, якщо дитину важко розбудити, то це означає, що ви напередодні не правильно провели день. Важливо таким чином відкоригувати образ життя дитини, щоб до часу, яке зручний вам, дитина захотіла спати, для цього потрібно:

зменшити або виключити денний сон;

збільшити упродовж дня фізичні навантаження і покласти дитину в такий час, коли вам зручно.

Однак, є люди, яким після сну потрібен час, щоб прийти до тями, для цього кожного ранку потрібно: