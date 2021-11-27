Комаровский предупредил украинцев о серьезной проблеме: некоторые врачи издеваются над людьми

"Ситуация в здравоохранении прямо угрожает национальной безопасности…Огромное количество врачей, которые только называют себя врачами, продолжают издеваться над людьми. Они назначают лекарства с недоказанной эффективностью, зарабатывают деньги на продаже неэффективных лекарств, на процентах от аптекарей, на ком угодно. И ничего с этим сделать не получится до тех пор, пока у нас не будет очень богатый врач, который больше всего на свете боится потерять свою работу", - сообщил Комаровский.

По словам медика, врачам нужно платить достойную зарплату, иначе вскоре здесь некому будет работать - доктора будут уезжать заграницу.

"Мы придем к тому, что минимальная зарплата врача составляет 2000 евро, и мы поймем, что мы готовы уже эти 2000 евро платить, но будет уже некому. И тогда у нас будет рынок труда, и к нам приедут врачи из Польши, из Чехии, из Китая, потому что у всех образование одинаковое… ", - считает педиатр.

Сегодня медперсонал в Украине вынужден выживать, превращая свои медицинские навыки в бизнес, считает Комаровский.

"У нас медсестры выживают за счет того, что они ходят по домам и капельницы ставят. Это бизнес, понимаете? У нас на каждом втором приеме говорят – ой, какие-то у вас слабенькие ножки, вам нужен массаж", - рассказал о проблеме врач.

Зарплаты врачей в Украине - мизерные, отмечает медик.

"Государство не дает этим людям денег, и заставляет их выживать, придумывая опасные методы лечения, неэффективные и вредные… Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату", - резюмировал он.