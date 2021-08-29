Комаровский предупредил родителей об опасных вещах в доме: уберите их подальше!
Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Доктор Комаровский назвал важные принципы безопасного нахождения маленького ребенка в доме. Педиатр перечислил опасные вещи, которые нужно убрать подальше, дабы избежать ситуаций, опасных для здоровья и жизни малыша.
Об этом он рассказал на своей личной странице в Instagram.
Эти вещи нужно держать в недоступности от маленького ребенка:
- Моющие средства - порошки, отбеливатели, средства для уборки квартиры, посуды, санузла и прочее.
- Предметы и средства личной гигиены - кремы, шампуни, гели для душа, мыло, зубную пасту и т. д.
- Лекарства и витамины - аптечка должна быть надежно спрятана, дабы дети не решили поиграть в доктора.
- Батарейки, монеты, пуговицы, бусинки и всякую другую мелочь - малыши все тянут в рот, а это крайне опасно.
- Игрушки, которые не соответствуют возрасту - внимательно смотрите маркировку на упаковке детской игрушки.
- Шнуры на жалюзи, любые другие веревки - ребенок может запутаться в них и травмироваться, не говоря уже об угрозе удушения.
Ранее мы писали, что доктор Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу.
Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, призвав украинцев быть осторожнее.
Кроме того Евгений Комаровский рассказал, для кого крайне вредно даже умеренное употребление алкогольных напитков.