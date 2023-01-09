Чому люди часто хворіють саме взимку: Комаровський дав відповідь

Коли восени та взимку температура на вулиці опускається нижче нуля, віруси та захворювання отримують так звану "свободу дій". Люди починають частіше хворіти, на що є купа причин, проте вчені знайшли найбільш імовірну.

Про це розповів лікар Комаровський на своєму YouTube-каналі.

Як ніс впливає на можливість підхопити вірус

За словами Комаровського, до сьогодні існувало чітке переконання, що люди хворіють взимку через те, що більше перебувають у закритому приміщенні з сухим повітрям. Це негативно впливає на місцевий імунітет і, як наслідок, його здатність захищати організм.

У 2018 році з'явилося дослідження, яке вивчало механізм реагування носа на бактерії. Вчені з'ясували, що слизова оболонка передніх відділень носа здатна виробляти велику кількість дрібних бульбашок. Вони називаються позаклітинні везикули.

Вони відповідають за ідентифікацію, оточення та нейтралізацію бактерій. Чим більше везикул, тим активніший місцевий імунітет.

Для того, аби везикули могли виконувати свою функцію, потрібно мати нормальне природне дихання носом. Це важливо для того, щоб не дати цим краплинкам засохнути.

Стежте за рівнем зволоження вашого носа в холодну пору року (фото: Freepik)

Що потрібно робити, щоб не захворіти взимку

Науковці провели повторне дослідження з групами деяких вірусів. Для цього вони взяли певну кількість добровольців для експерименту, виміряли їм кількість везикул у носі.

Після цього людей помістили до кімнати з температурою 4 градуси вище нуля. Коли температура на вході до носа знизилася на 5 градусів, знову виміряли кількість везикул.

Виявилося, що їхня кількість зменшилася більш ніж на 40%. Тобто замерзання носа прямо пропорційно впливає на ймовірність захворіти. Проте це діє за умови, якщо навколо вас є потенційні носії вірусу, наприклад, натовп.

Отже, запам'ятайте: для того, щоб взимку вас не міг здолати жоден вірус, тримайте ніс у теплі, стежте за рівнем вологості в приміщені та підтримуйте місцевий імунітет.