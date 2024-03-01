Комаровський пояснив, як спілкуватись із людьми з інвалідністю, аби не скривдити їх

Через війну в Україні збільшилась кількість людей з інвалідністю, тож суспільству треба вміти правильно спілкуватись із ними, аби своїми запитаннями чи недоречними вчинками не скривдити їх.

Про те, як спілкуватись з людьми з інвалідністю, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео лікаря Євгена Комаровського у You Tube.

Як спілкуватись з людьми, які мають інвалідність

"Багато хто чув, що люди з інвалідністю потребують особливого ставлення. Тому багато хто починає боятися цього спілкування, уникати його, тому що виникає комплекс, коли людина боїться помилитись, образити когось. Але якщо вами керують щирі наміри, якщо ви дійсно хочете допомогти, то ви точно не помилитесь. Тому ставтеся до людини так, як би ви хотіли, щоб ставились до вас, і ви ніколи не помилитесь", - каже Комаровський.

Він наголошує, що перш за все в інших треба визнавати людину, а тоді її особливості. Тому правильно говорити не інвалід, а людина з інвалідністю, або ж, наприклад, людина із ДЦП, аутизмом чи синдромом Дауна.

Не бійтеся запитати в людини з особливими потребами, чи потребує вона допомоги, і якщо так - то якої. Не соромтеся перепитати, якщо не зрозуміли.

"Не починайте допомагати, якщо ви ще не отримали відповіді щодо того, чи прийме людина цю допомогу", - радить лікар.

За словами Комаровського, треба визнавати особистий простір іншої людини. Наприклад інвалідний візок, палиця чи собака-поводир - це також особистий простір іншої людини.

"Якщо ви спілкуєтесь із людиною, яка має сурдоперекладача, то важливо звертатись до людини, а не до перекладача. Також не бійтеся перепитувати, якщо ви чогось не зрозуміли", - каже Комаровський.

Також він радить, коли ви спілкуєтесь із людиною в інвалідному візку, присісти, аби ваші обличчя були на одному рівні і ми вам було зручно розмовляти.

"Завжди, коли організовуєте про спільне дозвілля, то думаєте чи пристосоване це місце для людей із інвалідністю. Наприклад, чи зможе там проїхати інвалідний візок", - наголошує Комаровський.

Якщо ви супроводжуєте незрячу людину, то коментуйте все, що бачите навколо. Наприклад, тут брудно, мокро, або ж, що ви наближаєтесь до сходів.

"Коли ви пропонуєте людині сісти, то треба направити її руку до стільця, і нехай людина сідає далі сама. У жодному разі не варто її самому садити", - зазначає лікар.

Якщо спілкуєтесь із людиною, що не чує, то варто визначити, який спосіб комунікації їй підходить. Наприклад, якщо вона вміє читати по губах - то говоріть повільно, чітко, не відвертайтесь від неї. Якщо тема складна - можете відправити емейл.

Комаровський наголошує, що головне - це дотримуватися здорового глузду, не шкодувати часу та уваги у спілкуванні з такими людьми.