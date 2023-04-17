Комаровский объяснил, вредны ли энергетические напитки, и чем их можно заменть

Доктор Евгений Комаровский высказался об энергетических напитках, объяснил, вредны ли они, и чем можно заменить такие энергетики. Также известный педиатр и телеведущий назвал группу риска, кому действительно стоит ограничить их употребление.

Об этом доктор высшей категории рассказал на своем YouTube-канале.

Что такое энергетические напитки

Врач отметил, что это легальные стимуляторы, которые могут активизировать мозговую деятельность, привести к учащению дыхания и сердцебиения.

"Потенциально все от них ожидают эффект уменьшения воздействия алкоголя. То есть мы не так будем спать, если сочетаем их с алкоголем. Они повысят работоспособность, уменьшат сонливость, сделают нас активными, позволят лучше соображать", - перечислил Комаровский чаяния от энергетиков.

Также он заявил, что чаще всего такие эффекты люди от энергетиков и получают.

Состав энергетических напитков

Главными компонентами энергетиков являются кофеин и активные углеводы (обычно либо глюкоза, либо сахароза), и именно они отвечают на такое воздействие на организм.

"Что важно понимать - в энергетических напитках может быть огромное количество самых разнообразных составных частей, но все их эффекты все равно сводятся к использованию кофеина", - подчеркивает доктор.

Например, во многих энергетиках в составе есть гуарана (в ее семенах в два раза больше кофеина, чем в самом кофе), там также может быть чай, мате, где много кофеина, может быть и какао, где главными элементами являются теобромин и теофиллин - очень близкие к кофеину по структуре вещества.

"То есть мы пьем газированный напиток с кучей быстрых углеводов, плюс принимаем кофеин в разных сочетаниях", - резюмировал Комаровский.

Кроме того, производители добавляют туда массу веществ "с очень красивыми умными словами" (таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, витамины группы B, витамин C, женьшень и так далее).

"И все это оказывает влияние на человеческий организм - но это влияние не носит мгновенного характера. Так, тот эффект, который вы получите через 10 минут после того, как выпьете баночку, всегда построен на двух компонентах - доза кофеина и количество сахара", - подчеркивает врач.

Какие опасности связаны с употреблением энергетиков

Все эффекты, как положительные, так и отрицательные, связаны с употреблением кофеина.

Во-первых - если много и часто пить энергетические напитки, это приводит к избыточному количеству глюкозы - это ожирение, нарушение обмена веществ и прочее.

Также это очень мощное мочегонное, может привести к обезвоживанию.

Может привести к повышению частоты сердечно-сосудистых сокращений.

К повышениу частоты дыхания.

Нередко возможна аритмия.

Возможны тошнота и рвота.

Могут быть ощущения нервозности, дрожь в конечностях, иногда судороги, бессонница.

Кроме того, при частом употреблении кофеина возможно развитие зависимости.

Какая доза - опасная

Мировые медицинские ассоциации считают опасной дозу кофеина - более 400 мг в сутки (некоторые даже 300-330 мг).

В то же время в 100 мл энергетического напитка содержатся от 20 до 35 мг кофеина.

Также важно брать во внимание индивидуальную переносимость, то есть у некоторых энергетические напитки могут вызывать различные негативные эффекты.

Чем можно заменить энергетики

По словам доктора Комаровского, кофе и сладкий шоколад - это очень хороший вариант и кофеина, и сладости.

Также врач признался, что и сам может употреблять энергетические напитки, когда долго за рулем, и необходимо прогнать сонливость, взбодриться.

Кому энергетические напитки особо опасны

Категория населения в зоне риска от таких напитков, так как не в состоянии остановиться - это подростки, которые "регулярно и неадекватно" сочетают энергетические напитки с алкоголем, могут "не спать долго, употреблять много, и реально возможны проблемы", объясняет врач.

В этом контексте он напомнил, что поэтому во многих странах продажа энергетических напитков запрещена детям до определенного возраста.

Видео: доктор Комаровский рассказал об энергетических напитках