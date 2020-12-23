Комаровский отреагировал на мутацию коронавируса: кто-то сверху заинтересован

Доктор Комаровский успокоил украинцев по поводу возникшей паники на счет мутации коронавируса. Медик отметил, что специально записал новое видео на YouTube, чтобы внести ясность для людей.

"Первое, что я хочу сказать. Создается впечатление, что кто-то там наверху, причем не знаю, как высоко, заинтересован, чтобы мы все находились постоянно в истерическом состоянии", - - сказал заслуженный украинский педиатр.

Доктор отметил, что в последние недели в Украине стала немного угасать истерия по поводу COVID-19, люди немного успокоились, ведь заболеваемость действительно пошла на спад. Количество пациентов в больницах большое, но не увеличивалось более. Также появилось много информации о вакцине и надеждах на ее появлении в Украине.

"Но кто-то там сверху явно не хочет, чтобы мы успокоились. Нужен новый повод для истерики", - сказал Комаровский.

Далее медик поразмышлял о новой мутации коронавируса и отметил, что таких мутаций с начала года уже было сотни. Но не каждая мутация говорит о том, что вирус меняется.

"Когда создается вакцина, она не создается для отдельного фрагмента, молекулы. Эта мутация вируса не повлияет на вакцинацию. Все производители вакцин уже подтвердили, что эта мутация не повлияет на них", - четко ответил доктор.

Комаровский отметил, что нет никаких данных, что новый штамм коронавируса опаснее предыдущего.

Доктор Комаровский отреагировал на мутацию коронавируса

Как мы писали ранее, врач призвал не поддаваться панике из-за нового штамма COVID-19.