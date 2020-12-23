Комаровський відреагував на мутацію коронавірусу: хтось зверху зацікавлений

Доктор Комаровський заспокоїв українців з приводу паніки на рахунок мутації коронавірусу. Медик зазначив, що спеціально записав нове відео на YouTube, щоб внести ясність для людей.

"Перше, що я хочу сказати. Створюється враження, що хтось там, нагорі, причому не знаю, як високо, зацікавлений, щоб ми всі перебували постійно в істеричному стані", - сказав заслужений український педіатр.

Доктор зазначив, що в останні тижні в Україні стала згасати істерія з приводу COVID-19, люди трохи заспокоїлися, адже захворюваність дійсно пішла на спад. Кількість пацієнтів в лікарнях велика, але не збільшувалася більше. Також з'явилося багато інформації про вакцину та надії на її появу в Україні.

"Але хтось там зверху явно не хоче, щоб ми заспокоїлися. Потрібен новий привід для істерики", - сказав Комаровський.

Далі медик поміркував про нову мутацію коронавірусу і зазначив, що таких мутацій з початку року вже було сотні. Але не кожна мутація говорить про те, що вірус змінюється.

"Коли створюється вакцина, вона не створюється для окремого фрагмента молекули. Ця мутація вірусу не вплине на вакцинацію. Всі виробники вакцин вже підтвердили, що ця мутація не вплине на них", - чітко відповів доктор.

Комаровський зазначив, що немає ніяких даних, що новий штам коронавірусу небезпечніше попереднього.

Доктор Комаровський відреагував на мутацію коронавірусу

Як ми писали раніше, лікар закликав не піддаватися паніці через новий штам COVID-19.