Комаровский опроверг главные мифы о суточной норме воды

Доктор Комаровский опроверг главные мифы о необходимом количестве воды ежедневно. У него спросили, как заставить себя пить достаточное количество воды.

В своем видеоблоге на YouTube Комаровский дал исчерпывающий ответ о том, сколько же на самом деле воды нужно человеку ежедневно.

По словам специалиста, мнения о количестве воды в научных и медицинских кругах очень неоднозначные. Мужчинам чаще всего советуют выпивать 3-3,5 литра воды в день, а женщинам – 2,5 литра в день.

В понятие жидкости входит все, что человек употребляет в день: вода, чай, кофе, супы.

Однако Комаровский отметил, что нет научных работ и исследований, которые бы доказывало тот факт, что рекомендуемая норма жидкости в сутки благотворно влияет на состояние здоровья.

"Есть такое понятие – физиологические потребности. Каждый из вас имеет физиологические потребности в еде, в сне, в воздухе, в пописать, в покакать, в заниматься любовью.

Это все физиологические потребности. И логика, природа, естество человеческое, здравый смысл показывают, что удовлетворять физиологические потребности надо по мере их возникновения", - подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что в идеале спать нужно тогда, когда хочется спать. Есть – тогда, когда есть аппетит.

"Если всего этого не хочется, то не надо этого делать. И с точки зрения этой логики, пить надо тогда, когда хочется пить", - считает врач.

Он добавил, что пить нужно тогда, когда есть жажда, когда у вас редкое мочеиспускание и насыщенная моча.

Комаровский признался, что врачи советуют постоянно пить больше воды, так как они боятся дефицита жидкости в организме.

Дефицит жидкости приводит к повышенному артериальному давлению, нагрузкам на почки, нарушениям терморегуляции, нарушениям свертываемости крови, рискам инфаркта, инсульта и образованию тромбов.

Комаровский развенчал главный миф о суточной норме воды