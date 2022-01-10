ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський спростував головні міфи про добову норму води

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 22:09
Комаровський спростував головні міфи про добову норму води Фото: Комаровський розвінчав міф про добову норму води для людини (unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

Доктор Комаровський спростував головні міфи про необхідну кількість води щодня. У нього запитали, як змусити себе пити достатню кількість води.

У своєму відеоблозі на YouTube Комаровський дав вичерпну відповідь про те, скільки ж насправді води потрібно людині щодня.

За словами фахівця, думки про кількість води в наукових і медичних колах дуже неоднозначні. Чоловікам найчастіше радять випивати 3-3,5 літра води в день, а жінкам – 2,5 літра в день.

У поняття рідини входить все, що людина вживає в день: вода, чай, кава, супи.

Однак Комаровський зазначив, що немає наукових робіт і досліджень, які б доводило той факт, що рекомендована норма рідини на добу благотворно впливає на стан здоров'я.

"Є таке поняття - фізіологічні потреби. Кожен з вас має фізіологічні потреби в їжі, в сні, в повітрі, в пописати, в покакати, в займатися любов'ю.

Це все фізіологічні потреби. І логіка, природа, єство людське, здоровий глузд показують, що задовольняти фізіологічні потреби треба в міру їх виникнення", - підкреслив Комаровський.

Він додав, що в ідеалі спати потрібно тоді, коли хочеться спати. Їсти - тоді, коли є апетит.

"Якщо всього цього не хочеться, то не треба цього робити. І з точки зору цієї логіки, пити треба тоді, коли хочеться пити", - вважає лікар.

Він додав, що пити потрібно тоді, коли є спрага, коли у вас рідкісне сечовипускання і насичена сеча.

Комаровський зізнався, що лікарі радять постійно пити більше води, оскільки вони бояться дефіциту рідини в організмі.

Дефіцит рідини призводить до підвищеного артеріального тиску, навантажень на нирки, порушень терморегуляції, порушень згортання крові, ризиків інфаркту, інсульту та утворенню тромбів.

Комаровський розвінчав головний міф про добову норму води

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав напої, які категорично не можна пити дітям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский Комаровский
LITE
Топ-8 фруктів, дозволених при схудненні: смачно і з користю
Топ-8 фруктів, дозволених при схудненні: смачно і з користю