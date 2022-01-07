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Комаровский назвал напитки, которые категорически нельзя пить детям

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Пятница 07 января 2022 14:19
Комаровский назвал напитки, которые категорически нельзя пить детям Фото: Комаровский рассказал о напитках для детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, что сладкие газированные напитки вредны для детей не потому, что они с газом, а потому, что в них содержится очень много сахара.

Об этом заслуженный педиатр сообщил в программе "Ранок з Україною".

"Я совершенно спокойно отношусь к тому, что дети пьют газированную минеральную воду. Это нормально, они утоляют жажду. И употребление такого напитка не несет никаких рисков для здоровья ребенка", - сказал Комаровский.

По словам доктора Комаровского, насыщение напитков углекислотой не делает их ни вредными, ни полезными. Вся проблема в том, что они сладкие.

"Люди пьют сладкие напитки не потому, что испытывают жажду. Для большинства это способ получения удовольствия. Сладкие газированные напитки вредны, так как человек получает легкодоступную энергию, которую он не тратит", - подчеркнул врач.

Комаровский напомнил, что в 100 граммах одного из напитков, который продается в нашей стране, содержится 11 граммов сахара. А ребенок легко может выпить 2-литровую бутылку такого напитка. Это эквивалент стакану сахара.

"Сладкие газированные напитки можно пить только тогда, когда у детей есть возможность и желание активно тратить энергию", – объяснил Евгений Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, что нужно делать при переохлаждении.

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Доктор Комаровский
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