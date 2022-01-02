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Комаровский объяснил, какие медицинские проверки нужно делать уже с 30-35 лет

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Воскресенье 02 января 2022 14:57
Комаровский объяснил, какие медицинские проверки нужно делать уже с 30-35 лет Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский рекомендует украинцам проходить медицинское обследование минимум раз в год, даже учитывая тот факт, что во время эпидемии коронавируса семейным врачам "сейчас в принципе не до профилактики".

Об этом известный педиатр, кандидат медицинских наук рассказал в эфире канала "Украина 24".

Заслуженный врач Украины также обратил внимание, что именно сейчас в жизни каждого человека есть огромное количество устранимых очевидных факторов риска.

Так, любой раз в год может сделать стандартный клинический анализ крови и мочи и УЗИ "с ног до головы, от щитовидки до простаты или до гинекологии".

По словам Комаровского, для пациентов от 40 лет и старше в любой украинской лаборатории имеются специальные пакеты обследования, и для женщин, и для мужчин.

"Обязательно нужна электрокардиограмма. И конечно же, я очень всех прошу, начиная с 40 лет, раз в день измерять себе артериальное давление", - призвал врач.

Между тем он подчеркнул, что такие рекомендации сохраняют свою актуальность и для граждан младше 40 лет.

"Говоря "с 40 лет" я начинаю сомневаться, не надо ли раньше, потому что люди сейчас в 30 лет ведут себя как глубочайшие старики", - рассказал Комаровский.

Так, добавил доктор, сейчас люди имеют огромное количество стрессовой информации, плюс к этому - сомнительный рацион и недостаток движения, что, в частности, провоцирует артериальную гипертензию, гипертонию.

"Люди жрут высококалорийную пищу, мало двигаются, поэтому риски высокого артериального давления начинаются для многих уже лет с 30-35", - отметил Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, что будет, если пить холодное при ОРВИ.

Добавим также, перед этим Евгений Комаровский высказался о лечении COVID-19 "народными методами" и теплым воздухом.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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