Комаровский высказался о лечении COVID-19 теплым воздухом

Во время эпидемии COVID-19 многие стали внимательнее реагировать на первые симптомы простуды и появление кашля либо насморка, и стараться поскорее избавиться от недуга, при этом некоторые все еще для этих целей используют "народные методы" самолечения. Известный педиатр Евгений Комаровский объяснил, насколько такие "бабушкины" способы эффективны.

Об этом доктор высказался в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина".

Заслуженный врач Украины и кандидат медицинских наук обратил внимание, что вирус находится внутри клетки человеческого организма, то есть COVID-19 не лежит на поверхности слизистых.

"Убить вирус можно, только убив такую ​​клетку. Поэтому методы: подышать горячим паром, побрызгать рот йодом, намазать свое тело козьим жиром, попарить ноги - не работают", - говорит доктор Комаровский.

Он призвал не слушать тех, кто рассказывает, что коронавирус можно вылечить "бабушкиными" средствами, и подчеркнул, что их методы не имеют никакого отношения к цивилизованной медицине.

Также Комаровский рассказал о трех правилах, которые действительно помогают оставаться здоровыми: