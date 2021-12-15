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Комаровский объяснил, с какого возраста ребенок должен чистить зубы: обязательное условие

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что детям нужно учиться чистить зубы еще с бессознательного возраста.

Об этом Евгений Олегович сообщили в новом выпуске рубрики "Спроси у Комаровского" на канале "Украина".

Как только у ребенка появился хоть один зуб - нужно начинать чистку, отметил врач-педиатр.

"В некоторых случаях можно начинать чистить зубы еще до их появления, посредством массажа десен. Очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку, чтобы это воспринималось им как обязательное условие нормальной жизни", - сказал медик.

Для того, чтобы приучить ребенка чистить зубы, необходимо начать это делать в бессознательном возрасте. А папа и мама должны показывать пример своим поведением в этом аспекте.

"Прежде всего, ребенок должен видеть, как папа и мама чистят зубы. Взяли малыша на руку и пошли чистить зубы, чтобы ребенок смотрел", - резюмировал Комаровский.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский ответил на популярный вопрос о лечении зубов детям. Он заключается в том, не опасен ли наркоз при манипуляциях во рту.

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Доктор Комаровский