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Комаровський пояснив, з якого віку дитина повинна чистити зуби: обов'язкова умова

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що дітям потрібно вчитися чистити зуби ще з несвідомого віку.

Про це повідомили у новому випуску рубрики "Запитай у Комаровського"на каналі "Україна".

Як тільки у дитини з'явився хоч один зуб-потрібно починати чистку, зазначив лікар-педіатр.

"У деяких випадках можна починати чистити зуби ще до їх появи, за допомогою масажу ясен. Дуже важливо, щоб чистка зубів увійшла у дитини в звичку, щоб це сприймалося нею як обов'язкова умова нормального життя", - сказав медик.

Для того, щоб привчити дитину чистити зуби, необхідно почати це робити в несвідомому віці. А тато і мама повинні показувати приклад своєю поведінкою в цьому аспекті.

"Перш за все, дитина повинна бачити, як тато і мама чистять зуби. Взяли малюка на руку і пішли чистити зуби, щоб дитина дивилася", - резюмував Комаровський.

Як ми раніше писали, доктор Комаровський відповів на популярне питання про лікування зубів дітям. Він полягає в тому, чи не небезпечний наркоз при маніпуляціях у роті.

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Доктор Комаровский