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Комаровский рассказал, как "врут" тесты на коронавирус

Воскресенье 27 декабря 2020 18:40
Комаровский рассказал, как "врут" тесты на коронавирус
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Тесты на коронавирус довольно часто показывают неправдивые результаты. Во время явного COVID-19 ПЦР-тест в 30% случаев показывает отрицательный результат. Также очень большое количество людей, которые продают тесты с любыми необходимыми вам результатами.

Об этом рассказал врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube. При этом он подчеркнул, что в Украине в отличие от США нет государственного органа, который проверяет и контролирует лаборатории.

По словам врача, его знакомые получали тест с очень высоким уровнем антител в крови, но они очень сильно были удивлены этому, поскольку никаких симптомов заболевания у них не наблюдалось.

"Поэтому я считаю, что самое важное, что ни вы, ни ваши врачи не должны рассматривать любые тесты, как догму, как абсолютную истину. Что касается тестов, нужно очень много скепсиса нам всем. Это очень важно. Я не понимаю, почему до сих пор эти тесты ПЦР рассматривают, как основу", - заявил Комаровский.

Он также считает, что вопрос коронавируса слишком политизирован, и на нем зарабатывают деньги.

"Раньше говорили, что самый крутой бизнес - это оружие, нефть, наркотики. Сейчас я понимаю, что самый крутой бизнес это - тесты. Это реально просто золотое дно", - отметил медик.

Напомним, Комаровский объяснил, как больным COVID-19 дома спастись от недостатка кислорода.

Ранее Комаровский отреагировал на мутацию коронавируса.

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