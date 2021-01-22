ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження на коронавірус

П'ятниця 22 січня 2021 18:38
Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження на коронавірус
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Лікар Євген Комаровський розповів, що ризик заразитися на COVID-19 значно збільшується в місцях з великою кількістю людей і поганою вентиляцією повітря в приміщенні. Відомий український педіатр і ведучий пояснив, як дізнатися концентрацію CO2 і як на практиці виявити місця, де особливо високий ризик коронавірусної інфекції.

Комаровський у своєму новому відео на YouTube-каналі зауважив, що визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні сьогодні досить легко за допомогою спеціальних пристроїв і приладів.

"Як з'ясувати, що немає нормальної вентиляції? Це зробити дуже просто... Сліди перебування людини в будь-якому приміщенні - це концентрація СО2 (вуглекислого газу) у приміщенні. Якщо в приміщенні висока концентрація СО2, значить це місце потенційно небезпечне. Не треба туди ходити - там можна заразитися!" - закликав лікар вищої категорії.

Спеціальні датчики, що вимірюють рівень СО2 в повітрі (коли люди видихають), можна встановлювати і в оселі, і на роботі. Рівень вуглекислого газу вимірюється в мільйонних частках (ppm - parts per million).

Також Комаровський звернув увагу, що при збільшенні рівня СО2 людина може відчувати сонливість і стомлюваність.

Які норми рівня СО2:

  • на вулиці в середньому в повітрі 400 ppm;
  • у приміщеннях ідеальний показник до 600;
  • до 800 ppm - нормально;
  • до 1000 ppm - середній (треба вентилювати);
  • після 1500 ppm - краще не заходити;
  • після 2-3 тисяч ppm впливає на порушення здоров'я.

Відео: Комаровський розповів, як визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні, щоб дізнатися ступінь загрози зараження на COVID-19

Раніше повідомлялося, що доктор Євген Комаровський розповів, як "брешуть" тести на коронавірус.

Нагадаємо також, що перед цим Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Євген КомаровськийКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся