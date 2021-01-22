Комаровський пояснив, як в приміщенні виміряти рівень загрози зараження на коронавірус

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Лікар Євген Комаровський розповів, що ризик заразитися на COVID-19 значно збільшується в місцях з великою кількістю людей і поганою вентиляцією повітря в приміщенні. Відомий український педіатр і ведучий пояснив, як дізнатися концентрацію CO2 і як на практиці виявити місця, де особливо високий ризик коронавірусної інфекції.

Комаровський у своєму новому відео на YouTube-каналі зауважив, що визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні сьогодні досить легко за допомогою спеціальних пристроїв і приладів.

"Як з'ясувати, що немає нормальної вентиляції? Це зробити дуже просто... Сліди перебування людини в будь-якому приміщенні - це концентрація СО2 (вуглекислого газу) у приміщенні. Якщо в приміщенні висока концентрація СО2, значить це місце потенційно небезпечне. Не треба туди ходити - там можна заразитися!" - закликав лікар вищої категорії.

Спеціальні датчики, що вимірюють рівень СО2 в повітрі (коли люди видихають), можна встановлювати і в оселі, і на роботі. Рівень вуглекислого газу вимірюється в мільйонних частках (ppm - parts per million).

Також Комаровський звернув увагу, що при збільшенні рівня СО2 людина може відчувати сонливість і стомлюваність.

Які норми рівня СО2:

на вулиці в середньому в повітрі 400 ppm;

у приміщеннях ідеальний показник до 600;

до 800 ppm - нормально;

до 1000 ppm - середній (треба вентилювати);

після 1500 ppm - краще не заходити;

після 2-3 тисяч ppm впливає на порушення здоров'я.

Відео: Комаровський розповів, як визначити рівень вуглекислого газу в приміщенні, щоб дізнатися ступінь загрози зараження на COVID-19

Раніше повідомлялося, що доктор Євген Комаровський розповів, як "брешуть" тести на коронавірус.

Нагадаємо також, що перед цим Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.