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Комаровский объяснил, что делать при повышенном давлении: таблетки не нужны

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Среда 12 января 2022 08:21
Комаровский объяснил, что делать при повышенном давлении: таблетки не нужны Фото: Комаровский рассказал, как действовать гипертоникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал украинцам, как бороться с распространенной проблемой в пожилом возрасте - повышенным давлением.

Об этом заслуженный педиатр поведал в эфире телеканала Украина 24.

Медик напомнил, что головная боль не является симптомом повышенного давления. Все наоборот - это из-за головной боли может повыситься давление.

"Надо знать, что с этим делать. Например, человек приходит домой, а у него болит голова. Он думает: наверное, у меня повышенное давление. Человек меряет давление, видит там немного повышенное, глотает какую-то таблетку и сидит ждет. Еще через время вызывает "скорую", она делает ему укол, куда-то везет, все это вместе начинает действовать, у человека резко снижается давление, и это резко увеличивает риск ишемического инсульта", - сказал Комаровский.

Комаровский советует прежде всего принять горизонтальное положение, а потом позвонить своему семейному врачу.

Признаки повышенного давления

  • Повышенная тревожность.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Покраснение лица.
  • Одышка и головокружение.
  • Головная боль и чувство давления в висках.
  • Боль в груди в области сердца.
  • Снижается острота зрения.

Как определить давление без тонометра

Нащупайте пульс на сонной артерии или запястье. Если пульс учащенный и хорошо ощущается даже при легком надавливании – артериальное давление, скорее всего, повышено. Можете также воспользоваться помощью своего фитнесс-браслета или умных часов, в них часто есть функция измерения пульса.

Напомним, что названы продукты, которые сердце садят, а какие - снижают риск развития заболеваний.

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Доктор Комаровский
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