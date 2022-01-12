Комаровський пояснив, що робити при підвищеному тиску: таблетки не потрібні
Доктор Комаровський розповів українцям, як боротися з поширеною проблемою в літньому віці - підвищеним тиском.
Про це заслужений педіатр повідав в ефірі телеканалу Україна 24.
Медик нагадав, що головний біль не є симптомом підвищеного тиску. Все навпаки - це через головний біль може підвищитися тиск.
"Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а у неї болить голова. Вона думає: напевно, у мене підвищений тиск. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту", - сказав Комаровський.
Комаровський радить перш за все прийняти горизонтальне положення, а потім зателефонувати своєму сімейному лікарю.
Ознаки підвищеного тиску
- Підвищена тривожність.
- Прискорене серцебиття.
- Почервоніння обличчя.
- Задишка і запаморочення.
- Головний біль і відчуття тиску в скронях.
- Біль у грудях в області серця.
- Знижується гострота зору.
Як визначити тиск без тонометра
Намацайте пульс на сонній артерії або зап'ясті. Якщо пульс прискорений і добре відчувається навіть при легкому натисканні – артеріальний тиск, швидше за все, підвищений. Можете також скористатися допомогою свого фітнес-браслета або розумних годин, в них часто є функція вимірювання пульсу.