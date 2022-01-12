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Комаровський пояснив, що робити при підвищеному тиску: таблетки не потрібні

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Середа 12 січня 2022 08:21
Комаровський пояснив, що робити при підвищеному тиску: таблетки не потрібні Фото: Комаровський розповів, як діяти гіпертонікам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям, як боротися з поширеною проблемою в літньому віці - підвищеним тиском.

Про це заслужений педіатр повідав в ефірі телеканалу Україна 24.

Медик нагадав, що головний біль не є симптомом підвищеного тиску. Все навпаки - це через головний біль може підвищитися тиск.

"Треба знати, що з цим робити. Наприклад, людина приходить додому, а у неї болить голова. Вона думає: напевно, у мене підвищений тиск. Людина міряє тиск, бачить там трохи підвищений, ковтає якусь таблетку і сидить чекає. Ще через час викликає "швидку", вона робить йому укол, кудись везе, все це разом починає діяти, у людини різко знижується тиск, і це різко збільшує ризик ішемічного інсульту", - сказав Комаровський.

Комаровський радить перш за все прийняти горизонтальне положення, а потім зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Ознаки підвищеного тиску

  • Підвищена тривожність.
  • Прискорене серцебиття.
  • Почервоніння обличчя.
  • Задишка і запаморочення.
  • Головний біль і відчуття тиску в скронях.
  • Біль у грудях в області серця.
  • Знижується гострота зору.

Як визначити тиск без тонометра

Намацайте пульс на сонній артерії або зап'ясті. Якщо пульс прискорений і добре відчувається навіть при легкому натисканні – артеріальний тиск, швидше за все, підвищений. Можете також скористатися допомогою свого фітнес-браслета або розумних годин, в них часто є функція вимірювання пульсу.

Нагадаємо, що названі продукти, які Серце садять, а які - знижують ризик розвитку захворювань.

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Доктор Комаровский
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