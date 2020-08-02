Комаровский назвал возможные плюсы COVID-19: повлияет на многих людей

Комаровский рассказал, как коронавирус повлияет на каждого из нас и какие меры стоит предпринять в дальнейшем. Соответствующий пост доктор опубликовал в соцсети Instagram.

Коронавирус окажет как отрицательное, так и положительное воздействие на дальнейшую жизнь человечества. Если рассматривать негативный аспект, то будет много людей, которые получили аллергические заболевания из-за неумеренного использования антибиотиков.

"Ковид будет нам аукаться просто потому, что огромное количество людей, которые не смогли вовремя получить помощь, перенесут инфаркты, вместо того чтобы вовремя получить нужные лекарства", - пишет Комаровский.

Однако есть и положительные моменты. Как минимум, внедрят новые передовые технологии. В область создания вакцин вложат большие деньги и мы получим новые технологии производства безопасных и недорогих вакцин.⁣

Комаровский добавил, что новый вирус - потенциальная угроза для каждого, поэтому надо научиться жить по определенным правилам, которые включают в себя постоянное поддержание на высочайшем уровне службы эпидемиологов и обеспечение инфекционных больниц.

Кроме того, врач утверждает: "Нужно, чтобы каждая страна имела возможность в течение нескольких дней увеличить количество коек, предназначенных дня инфекционных больных. Поэтому тех людей, которые хотят инфекционные больницы закрыть, надо гнать поганой метлой".

В общественных местах соблюдайте дистанцию, не трогайте нос и рот руками, чтобы не перенести вирус с кожи в организм, регулярно обрабатывайте руки мылом либо спиртосодержащим средством, следите за новейшей информацией и выполняйте рекомендации медицинских специалистов.

Если вы почувствовали себя плохо, оставайтесь дома до выздоровления, даже если у вас легкие симптомы заболевания, например, головная боль или небольшой насморк.

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