Комаровский рассказал, как правильно выбирать летнюю обувь

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский утверждает, что летом важно носить правильную обувь, чтобы ноги чувствовали себя комфортно и могли "дышать". Соответствующий пост врач опубликовал в социальной сети Instagram.

"Важно найти баланс между удобством и пользой. Для начала запомним, что задник должен быть обязательно, поэтому шлепанцы для развивающихся детских стоп мы даже не будем рассматривать", - прокомментировал Комаровский.

По словам доктора, закрытая полностью пятка может быть полезна для стоп, однако летом в подобном ходить крайне жарко. Для устойчивости важно иметь плотную заднюю и среднюю часть.⁣

"Ремешок не должен деформироваться или смещаться при носке. Понятно, что в магазине это невозможно определить. Но это очень заметно через неделю, а иногда и за пару дней: вы берете обувь в руки, а ремешки переломаны или смяты и завалены внутрь. Это плохо!", - отметил врач.

Также Евгений Комаровский считает, что пятка должна плотно прилегать к подошве обуви, поэтому важно, чтобы обхват задних ремешков мог регулироваться липучками или застежками.

В летней обуви передняя часть может быть открытой. Подошва должна легко сгибаться под пальчиками.⁣ Переживать относительно возможных травм пальцев не стоит, главное подобрать правильный размер.

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