Комаровский назвал способ избежать перехода ОРВИ в пневмонию: эффективно на 99%

Евгений Комаровский рассказал о самом большом страхе всех мам и бабушек - когда ОРВИ у ребенка переходит в пневмонию. Врач объяснил механизм развития пневмонии, который даст понять, чего боятся.

Педиатр в статье на своем личном сайте говорит, что таких механизмов - два. И один из них совершенно не зависит от наших действий. Связан он с особенностями вируса, который сразу же попадает в бронхи или легкие. Такое происходит в случае вирусной пневмонии, но бывает редко.

Чаще всего развивается второй сценарий, когда начинается ОРВИ с воспалением верхних дыхательных путей. При этом образовывается излишек слизи и мокроты. А если принимать отхаркивающе средства, станет еще больше этих "жидкостей" в легких.

"Главная причина пневмонии - это загустевание слизи, образовавшейся в бронхах: слизь становится похожа на пластилин, и комок ее перекрывает просвет бронха. Когда это происходит, в легких нарушается движение воздуха, и там начинают активно размножаться бактерии", - пишет педиатр.

Чтобы так не произошло, нужно не дать загустеть слизи - тепло одеться и обеспечить температуру в помещении не выше +18 градусов, влажность 50% и пить много теплой жидкости. А вот без указания хорошего врача принимать отхаркивающие и муколитики нельзя.

Если соблюдать эти правила, то перехода ОРВИ в пневмонию вероятнее всего удастся избежать.

"Если родители знают классические приемы помощи при ОРВИ, то именно мама и папа могут на 99% избавить своего ребенка от пневмонии", - добавил Комаровский.

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