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Комаровський назвав напої, які категорично не можна пити дітям

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П'ятниця 07 січня 2022 14:19
Комаровський назвав напої, які категорично не можна пити дітям Фото: Комаровський розповів про напої для дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив, що солодкі газовані напої шкідливі для дітей не тому, що вони з газом, а тому, що в них міститься дуже багато цукру.

Про це заслужений педіатр повідомив у програмі "Ранок з Україною".

"Я абсолютно спокійно ставлюся до того, що діти п'ють газовану мінеральну воду. Це нормально, вони втамовують спрагу. І вживання такого напою не несе ніяких ризиків для здоров'я дитини", - сказав Комаровський.

За словами доктора Комаровського, насичення напоїв вуглекислотою не робить їх, ні шкідливими, ні корисними. Вся проблема в тому, що вони солодкі.

"Люди п'ють солодкі напої не тому, що відчувають спрагу. Для більшості це спосіб отримання задоволення. Солодкі газовані напої шкідливі, через те, що людина отримує легкодоступну енергію, яку вона не витрачає", - підкреслив лікар.

Комаровський нагадав, що в 100 грамах одного з напоїв, який продається в нашій країні, міститься 11 грамів цукру. А дитина легко може випити 2-літрову пляшку такого напою. Це еквівалент склянки цукру.

"Солодкі газовані напої можна пити тільки тоді, коли у дітей є можливість і бажання активно витрачати енергію", – пояснив Євген Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, що потрібно робити при переохолодженні.

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Доктор Комаровский
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