Комаровский назвал единственную до конца исследованную COVID-вакцину

Доктор Комаровский рассказал, какая вакцина от коронавируса до конца исследована учеными.

Об этом педиатр заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Заслуженный врач утверждает, что препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech, попросту "Пфайзер" исследован до конца.

"По Пфазеру закончена третья фаза - полностью. Пфайзер исследован до конца, Модерна тоже практически до конца", - утверждает педиатр и добавляет, что никаких "еще несколько лет не нужно".

Евгений Комаровский также говорит, что просветительской работой на тему необходимости вакцинации от коронавируса должна заниматься власть, чтобы убедить "твердолобых людей", которые противятся вакцинации.

Педиатр добавил, что в стране должны быть специальные люди, назначенные властью, которые определяли "вакцинальную политику".