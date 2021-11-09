Комаровський назвав єдину до кінця досліджену COVID-вакцину

Доктор Комаровський розповів, яка вакцина від коронавірусу до кінця досліджена вченими.

Про це педіатр заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Заслужений лікар стверджує, що препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech, який ми звикли називати "Пфайзер" досліджений до кінця.

"По Пфазеру закінчена третя фаза - повністю. Пфайзер досліджений до кінця, Модерну теж практично до кінця", - стверджує педіатр і додає, що ніяких "ще кілька років не потрібно".

Євген Комаровський також каже, що просвітницькою роботою на тему необхідності вакцинації від коронавірусу повинна займатися влада, щоб переконати "твердолобих людей", які противляться вакцинації.

Педіатр додав, що в країні повинні бути спеціальні люди, призначені владою, які визначали "вакцинальну політику".