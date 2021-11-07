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Комаровский назвал самую опасную рыбу: "никогда такую не покупайте"

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Воскресенье 07 ноября 2021 09:59
Комаровский назвал самую опасную рыбу: "никогда такую не покупайте" Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Комаровский рассказал, какая рыба считается самой полезной, какую лучше не покупать никогда, а также пожурил украинцев за то, что они едят мало этого важного в рационе продукта.

Об этом заслуженный врач сообщил на своем канале в YouTube.

Комаровский утверждает, что рыба - это здорово, ведь в ней много белка, содержатся Омега-3 и Омега-6 кислоты.

"Огромное количество исследований, которые говорят, что рыба реально уменьшает риск многих онкологических заболевания, уменьшает риск ожирения", - заявляет педиатр.

Сколько рыбы рекомендуется есть, а сколько - перебор

Он добавил, что врачи всего мира настоятельно рекомендуют, чтобы каждый человек, дети и взрослые, ели минимум две порции рыбы в неделю. Одна порция - это 140 грамм. Но можно и больше - от двух до четырех порций, то есть 280-560 порций в неделю. Больше - не рекомендуется.

При этом статистика говорит, что 40% украинцев рыбу практически не едят. Кому-то не нравится запах при готовке, кто-то не может себе позволить, кто-то не имеет доступа к действительно качественному продукту.

Частая аллергия на рыбу - скорее миф

По словам Комаровского, только у 1% населения планеты есть аллергия на рыбу, при этом у 40% из этого одного процента аллергия проявляется во взрослом возрасте.

У тому же аллергия на рыбу "не перерастается". Но может быть и такое, что на один вид рыбы есть реакция, а на другой - нет.

Какая рыба полезна, а какая - опасна

Комаровский говорит, что споры о том, какая рыба полезнее - дикая или домашняя, речная или морская - бесконечны. Но однозначного ответа нет, ведь плюсы и минусы есть у любого варианта.

"Главное здесь - безопасность. Например, речная рыба, она всегда очень полезная. Содержит все необходимое для здоровья. Но мы рискуем вместе с этой рыбой съесть личинки глистов и так далее", - добавил педиатр.

Комаровский настоятельно рекомендует не приобретать речную, да и любую другую рыбу "с рук".

"Большинство личинок глистов погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно", - говорит врач.

Педиатр добавил, что в крупной морской рыбе много ртути, поэтому она может быть опасной. А любителям суши он напомнил, что для суши нужно использовать только рыбу, промышленной заморозки.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как отличить простуду от ОРВИ, гриппа и ОРЗ, дав подробную инструкцию.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский
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