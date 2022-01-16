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Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря

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Неділя 16 січня 2022 11:58
Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря Скріншот відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, які ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції є обов'язковим приводом для звернення до лікаря.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами, заслуженого лікаря, відсутність поліпшень на четвертий день ГРВІ і температура тіла вище норми на сьомий день хвороби - це однозначні приводи для зустрічі з лікарем.

Комаровський назвав дві ознаки ГРВІ, при яких потрібно бігти до лікаря

Фото: Комаровський назвав тривожні ознаки ГРВІ (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як точно не можна лікувати ГРВІ на думку Комаровського

Педіатр неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

Помилкова теорія говорить, що під час боротьби з вірусною інфекцією організм ослаблений, що може призвести до ускладнень, викликаних бактеріями.

"Якщо ми призначаємо антибіотик, то запалення легенів все одно виникає, але тільки через бактерії, що вціліли після антибіотика, який ми призначили", - запевняє лікар.

За його словами, призначення антибіотиків при вірусних інфекціях не тільки не зменшує, а в 4-10 разів збільшує ймовірність бактеріальних ускладнень.

Раніше педіатр також розповів, при якому болю в горлі потрібно негайно бігти до лікаря, так як лікування своїми силами вже не дасть ефекту.

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Євген Комаровський
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