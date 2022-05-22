ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 09:20
Комаровський назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні Фото: Комаровський розповів, який алкоголь вибрати для святкування перемоги (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів українцям, який алкоголь потрібно вибрати для святкування перемоги над РФ у війні. За його словами, це має бути спиртне українського виробництва і запастися їм потрібно вже зараз.

Про це заслужений педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

"Звертаю вашу увагу, що напиватися після перемоги важливо тільки алкоголем українського виробництва - горілка, вино, той же портвейн", - сказав медик, відповідаючи на питання, яке спиртне вибрати для святкування перемоги.

Лікар вважає, що вже зараз можете запасатися вином, виробництва тільки України, горілкою, закарпатським коньяком.

Експерт також запропонував бізнес-план для виробників алкоголю, наприклад, створити торгову марку "Горілка переможна".

"Якщо є в будинку алкоголь, який можна випити тільки після досягнення мети, то це прискорює рух до самої мети", – резюмує Євген Комаровський.

Відзначимо, що поки що Україна бореться за свою свободу і незалежність, втім, багато експертів і сам народ впевнені - перемога над Росією не за горами.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, скільки може тривати кашель після хвороби.

Додамо, перед цим Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці українських дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність