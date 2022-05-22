Комаровський назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні
Доктор Комаровський розповів українцям, який алкоголь потрібно вибрати для святкування перемоги над РФ у війні. За його словами, це має бути спиртне українського виробництва і запастися їм потрібно вже зараз.
Про це заслужений педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.
"Звертаю вашу увагу, що напиватися після перемоги важливо тільки алкоголем українського виробництва - горілка, вино, той же портвейн", - сказав медик, відповідаючи на питання, яке спиртне вибрати для святкування перемоги.
Лікар вважає, що вже зараз можете запасатися вином, виробництва тільки України, горілкою, закарпатським коньяком.
Експерт також запропонував бізнес-план для виробників алкоголю, наприклад, створити торгову марку "Горілка переможна".
"Якщо є в будинку алкоголь, який можна випити тільки після досягнення мети, то це прискорює рух до самої мети", – резюмує Євген Комаровський.
Відзначимо, що поки що Україна бореться за свою свободу і незалежність, втім, багато експертів і сам народ впевнені - перемога над Росією не за горами.
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, скільки може тривати кашель після хвороби.
Додамо, перед цим Комаровський розповів, як війна позначиться на психіці українських дітей.