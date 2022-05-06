ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 10:40
Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей Доктор Комаровский рассказал о будущем детей после войны (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Чем грозит война моему ребенку в будущем? Такой вопрос задают сегодня себе сотни тысячи родителей.

И действительно, дети и подростки по-разному переживают военные действия. Одни постоянно сидят в бомбоубежище, другие живут в более безопасном месте, но ежедневно слышат сирену, третьи уехали с мамой за границу, четвертые потеряли родных и свой дом…

От чего зависит эмоциональное состояние ребенка и почему важно учитывать длительность воздействия стрессового фактора, рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

По словам специалиста, очень хорошо, если малыш ходит в детсад или школу и общается с теми детьми, которые не знают об ужасах боевых действий.

Врач-педиатр пояснил, что при таких условиях ребенок выходит за пределы мира, где идет война.

"Но какой бы серьезной ни была ситуация, поведение детей всегда связано с поведением взрослых, которые рядом с ними", - сказал Комаровский.

"Если взрослые травмированы, находятся в депрессии, если жизнь родителей - это только телевизор и новости о войне, тогда дети находятся в этой же парадигме и не могут выйти из нее", - добавил он.

Комаровский отметил также, что ситуация с детьми на войне не является уникальной, мир уже много раз сталкивался с подобными проблемами.

Поэтому в современной педагогике и психологии есть протоколы помощи таким детям.

"Я понимаю, что после войны обязан учить родителей, как привести детей в норму. Другой вопрос, что сначала нужно привести в норму маму и папу этих детей", - подчеркнул врач.

Ранее Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию.

Также известный педиатр назвал главные правила для ребенка при переезде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)