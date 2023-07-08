Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями
Сезон арбузов и дынь начинается в Украине еще в конце июня, но люди обычно не покупают их активно, ведь убеждены, что ранние сорта переполнены нитратами. Но действительно ли ранние арбузы и дыни так опасны?
Ответ дал доктор Комаровский на своем YouTube-канале.
Что будет, если съесть ранний арбуз
Для того чтобы вырастить арбуз или дыню, нужно 80-90 солнечных дней. Климатическое разнообразие планеты Земля позволяет это делать вне зависимости от сезона в Украине.
То есть, даже зимой на прилавках магазинов можно найти бахчевые, но обычно выращенные и привезенные за границей, там, где солнце светит круглый год.
Самый распространенный миф о ранних арбузах и дынях - это то, что они переполнены нитратами. Однако, по словам Комаровского, сегодня нет ни одного растения, в котором не было бы нитратов. Ведь в разных формах их применяют в удобрениях для овощей и фруктов.
Поэтому организм современного человека адаптировался к потреблению нитратов в небольших дозах, и таким образом они не представляют никакой угрозы.
Эксперт также отмечает, что больше всего нитраты проявляются под действием высоких температур. Но арбузы и дыни никто не жарит. Более того - самый высокий уровень нитратов наблюдается в кожуре бахчевых, а мякоть почти не содержит их.
Если хотите выбрать самый полезный арбуз без нитратов, обязательно берите полностью созревшую ягоду. В нем все нитраты уже усвоились и не смогут навредить. Если арбуз будет зеленым, нитратов в нем будет больше, от чего, кстати, меняется вкус.
Как выбрать спелый арбуз
- Плод должен быть темно-зеленого цвета, особенно его полосы. Если они яркие, это значит, что арбуз еще не созрел.
- Стебель арбуза должен быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель может говорить о том, что и сам арбуз тоже зеленый.
- Постучите по кожуре. Если плод звучит глухо, то в нем больше воды и, вероятно, он спелый.
- Ищите арбуз круглой и ровной формы, а не овальный. Круглые плоды более сладкие, а овальные - водянистые и менее ароматные.
- Сухие пятна и прожилки на арбузе свидетельствуют о том, что он очень сладкий. Через эту "паутинку" из прожилок пропитывается сок и сахар.
Раньше мы рассказывали, сколько сейчас стоят арбузы и дыни в Украине.