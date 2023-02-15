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Комаров показав унікальне секретне відео із Центру прийняття рішень

Дмитро Комаров показав на відео Центр ухвалення рішень (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Український журналіст, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні кадри із підземного Центру прийняття рішень. Саме звідти військові керують обороною країни.

Відео із Центру ухвалення рішень Комаров розмістив на своєму Telegram-каналі.

"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління", – розповів журналіст.

Він зазначив, що не може розкрити, де і коли відбувалася зйомка. Все було проведено з дотриманням усіх заходів безпеки та після довгих місяців очікування.

Кадри з відео

"Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою", – зізнався Комаров.

Однак інтерв'ю з ним йому все ж таки вдалося записати й саме там - у підземному Центрі прийняття рішень, у робочій атмосфері генерала.

"Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження - я побачив перед собою не лише військову, а насамперед людину - скромну, ввічливу, людяну", - зізнався журналіст.

Він розповів, що повністю побачити інтерв'ю із генералом Сирським можна буде у документальному фільмі "Рік", який вийде на телеканалі "1+1" 24 лютого 2023 року.

До речі, раніше ми писали про те, що Комаров показав "наворочену" зброю армії РФ.

А ще розповідали про те, що генерал Сирський розповів про ситуацію у Бахмуті.

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видеоДмитрий Комаров