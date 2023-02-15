Комаров показав унікальне секретне відео із Центру прийняття рішень

"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління", – розповів журналіст.

Він зазначив, що не може розкрити, де і коли відбувалася зйомка. Все було проведено з дотриманням усіх заходів безпеки та після довгих місяців очікування.

Кадри з відео

"Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий – завжди у бою", – зізнався Комаров.

Однак інтерв'ю з ним йому все ж таки вдалося записати й саме там - у підземному Центрі прийняття рішень, у робочій атмосфері генерала.

"Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження - я побачив перед собою не лише військову, а насамперед людину - скромну, ввічливу, людяну", - зізнався журналіст.

Він розповів, що повністю побачити інтерв'ю із генералом Сирським можна буде у документальному фільмі "Рік", який вийде на телеканалі "1+1" 24 лютого 2023 року.