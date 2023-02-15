Комаров показал уникальное секретное видео из Центра принятия решений

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", так как именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления", - рассказал журналист.

Он отметил, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка. Все было проведено с соблюдением всех мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.

Кадры из видео

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловимый - всегда в бою", - признался Комаров.

Однако интервью с ним ему все же удалось записать и именно там - в подземном Центре принятия решений, в рабочей атмосфере генерала.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а в первую очередь человека - скромного, вежливого, человечного", - признался журналист.

Он рассказал, что полностью увидеть интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме "Год", который выйдет на телеканале "1+1" 24 февраля 2023 года.