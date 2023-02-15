Комаров показал уникальное секретное видео из Центра принятия решений

Украинский журналист, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные кадры из подземного Центра принятия решений. Именно оттуда военные руководят обороной страны.
Видео из Центра принятия решений Комаров разместил на своем Telegram-канале.
"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", так как именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления", - рассказал журналист.
Он отметил, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка. Все было проведено с соблюдением всех мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.
Кадры из видео
"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловимый - всегда в бою", - признался Комаров.
Однако интервью с ним ему все же удалось записать и именно там - в подземном Центре принятия решений, в рабочей атмосфере генерала.
"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а в первую очередь человека - скромного, вежливого, человечного", - признался журналист.
Он рассказал, что полностью увидеть интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме "Год", который выйдет на телеканале "1+1" 24 февраля 2023 года.
Кстати, ранее мы писали о том, что Комаров показал "навороченное" оружие армии РФ.
А еще рассказывали о том, что генерал Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте.