RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаров показал уникальное секретное видео из Центра принятия решений

Дмитрий Комаров показал на видео Центр принятия решений (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Украинский журналист, автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал уникальные кадры из подземного Центра принятия решений. Именно оттуда военные руководят обороной страны.

Видео из Центра принятия решений Комаров разместил на своем Telegram-канале.

"Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", так как именно так наш враг называет такие места. И именно они - главная цель врага. Это Центр боевого управления", - рассказал журналист.

Он отметил, что не может раскрыть, где и когда происходила съемка. Все было проведено с соблюдением всех мер безопасности и после долгих месяцев ожидания.

Кадры из видео

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловимый - всегда в бою", - признался Комаров.

Однако интервью с ним ему все же удалось записать и именно там - в подземном Центре принятия решений, в рабочей атмосфере генерала.

"Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления - я увидел перед собой не только военного, а в первую очередь человека - скромного, вежливого, человечного", - признался журналист.

Он рассказал, что полностью увидеть интервью с генералом Сырским можно будет в документальном фильме "Год", который выйдет на телеканале "1+1" 24 февраля 2023 года.

Кстати, ранее мы писали о том, что Комаров показал "навороченное" оружие армии РФ.

А еще рассказывали о том, что генерал Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте.

Читайте РБК-Украина в Google News
видеоДмитрий Комаров