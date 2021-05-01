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Командующий ООС рассказал, как изменились украинская и российская армии с 2014 года

Автор: Владимир Костырин

Украинская армия за семь лет значительно окрепла в военном плане и нарастила мощь, но и вооруженные силы РФ не стояли на месте, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Об этом генерал-лейтенант сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале штаба ООС.

Он отметил, что в противостоянии с Россией Украина в любом случае знает, что нужно делать.

Сравнивая ВСУ образца 2014 года и 2021-го, Наев подчеркнул, что положительные изменения и усиление мощи очевидны.

Генерал назвал, среди прочего, такие достижения украинской армии, как:

  • создание новой системы территориальной обороны;
  • увеличение состава ВСУ на десятки бригад и полков различных видов и родов войск;
  • повышение возможностей ВСУ путем интенсивной подготовки подразделений в целом и отдельных специальностей в учебных центрах, в том числе и с помощью советников и инструкторов НАТО.

"Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих", - сказал Наев.

Командующий ООС также добавил, что ВСУ "сделали важный шаг вперед".

Говоря об изменении тактики РФ в противостоянии с Украиной за 7 лет, Наев обратил внимание на такие новшества, как:

  • принятие в РФ новых доктрин, причем с акцентом именно на наступательные возможности;
  • повышение способностей десантных войск;
  • развитие высокоточного оружия и ракет дальнего действия.

Как отметил генерал, украинские военные знают, что отрабатывают ВС РФ, и "мы принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться".

Видео: Командующий ООС Сергей Наев рассказал, как изменилась украинская армия

Ранее в штабе ООС объяснили, как украинская армия сама даст отпор России в случае нападения.

Напомним, перед на "РБК-Украина" вышел материал, как изменилась украинская армия за годы войны с Россией, чего удалось достичь в реформе ВСУ, и с чем остались большие проблемы.

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