Командующий ООС рассказал, как изменились украинская и российская армии с 2014 года

Он отметил, что в противостоянии с Россией Украина в любом случае знает, что нужно делать.

Сравнивая ВСУ образца 2014 года и 2021-го, Наев подчеркнул, что положительные изменения и усиление мощи очевидны.

Генерал назвал, среди прочего, такие достижения украинской армии, как:

создание новой системы территориальной обороны;

увеличение состава ВСУ на десятки бригад и полков различных видов и родов войск;

повышение возможностей ВСУ путем интенсивной подготовки подразделений в целом и отдельных специальностей в учебных центрах, в том числе и с помощью советников и инструкторов НАТО.

"Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих", - сказал Наев.

Командующий ООС также добавил, что ВСУ "сделали важный шаг вперед".

Говоря об изменении тактики РФ в противостоянии с Украиной за 7 лет, Наев обратил внимание на такие новшества, как:

принятие в РФ новых доктрин, причем с акцентом именно на наступательные возможности;

повышение способностей десантных войск;

развитие высокоточного оружия и ракет дальнего действия.

Как отметил генерал, украинские военные знают, что отрабатывают ВС РФ, и "мы принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться".

Видео: Командующий ООС Сергей Наев рассказал, как изменилась украинская армия