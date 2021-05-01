Командующий ООС рассказал, как изменились украинская и российская армии с 2014 года

Украинская армия за семь лет значительно окрепла в военном плане и нарастила мощь, но и вооруженные силы РФ не стояли на месте, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Об этом генерал-лейтенант сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале штаба ООС.
Он отметил, что в противостоянии с Россией Украина в любом случае знает, что нужно делать.
Сравнивая ВСУ образца 2014 года и 2021-го, Наев подчеркнул, что положительные изменения и усиление мощи очевидны.
Генерал назвал, среди прочего, такие достижения украинской армии, как:
"Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих", - сказал Наев.
Командующий ООС также добавил, что ВСУ "сделали важный шаг вперед".
Говоря об изменении тактики РФ в противостоянии с Украиной за 7 лет, Наев обратил внимание на такие новшества, как:
Как отметил генерал, украинские военные знают, что отрабатывают ВС РФ, и "мы принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться".
Видео: Командующий ООС Сергей Наев рассказал, как изменилась украинская армия
Ранее в штабе ООС объяснили, как украинская армия сама даст отпор России в случае нападения.
Напомним, перед на "РБК-Украина" вышел материал, как изменилась украинская армия за годы войны с Россией, чего удалось достичь в реформе ВСУ, и с чем остались большие проблемы.