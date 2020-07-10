Ком в горле может говорить о серьезных болезнях: медик назвал причины

Ком в горле свидетельствует о болезни (фото: pixabay.com)

Врач рассказал о серьезных болезнях, на которы

Некоторые люди могут чувствовать в горле неприятные ощущения, как будто кома. Это свидетельствует о многих серьезных заболеваниях. Такую точку зрения высказала доктор-невролог Вера Коваленко.

"Первое, что можно подозревать при ощущении кома в горле - нарушение работы щитовидной железы с разрастанием ее структуры", - рассказала врач изданию "Экспресс".

Если вместе с ощущением кома в горле у вас болит и голова - это может указывать на остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Если после принятия пищи вы чувствуете ком в горле, это может быть следствием гастроэзофагеального рефлюкса (когда происходит заброс содержимого из желудка в пищевод) или грыжи пищевода.

Также это неприятное чувство иногда указывает и на онкологию. Это происходит, когда появляются новообразования гортани, глотки и пищевода, когда пища вполне может застревать и не проходить, вызывая чувство распирания.

Также клубок в горле указывает и на проблему с сосудами. Врач объяснила, что иногда ощущение кома в горле не связано с вышеперечисленными причинами.

"Такое часто происходит у людей невротического типа, переживающих стресс, тревогу. Комок в горле - пример и психосоматических болезней. Причина - в расстройствах вегетативной нервной системы, а также в нарушении баланса между процессами возбуждения и торможения в центральной нервной системе - когда преобладают механизмы возбуждения, и возникает неврозоподобное навязчивое состояние. Иногда у таких людей возникает фобия умереть от удушья ночью. К слову, часто комок в горле является признаком и банального переутомления, и такие ощущения проходят после отдыха", - рассказала медик.

Невролог посоветовала при неприятных ощущениях в горле изначально посетить ЛОРа, а потом уже действовать по ситуации.

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